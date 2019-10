"Da grande voglio fare l'attore", ecco i corsi di teatro per bambini a Palermo

Tra le tante proposte di attività e laboratori al circolo Arci "Le Giuggiole" di via San Basilio 37 a Palermo, c'è anche il teatro, con diversi corsi per bambini. Ogni mercoledì pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30 "Il magico armadio" è il laboratorio per i bambini dai 4 ai 7 anni con Gisella Vitrano e Marcella Vaccarino, che si sviluppa tra travestimenti e teatro gioco. (Costo 8 euro)

Sempre mercoledì alle 18 "La città di Smeraldo" (costo 8 euro) a cura sempre di Gisella Vitrano e Marcella Vaccarino, corso di teatro per bambini dagli 8 anni in su. Il laboratorio mirerà oltre alla formazione e l'introduzione al teatro, anche all'esplorazione di una fiaba, e la successiva messa in scena della stessa.

Si entra nel “Meraviglioso mondo del Mago di OZ” e cercheremo di capire insieme chi sia veramente questo Mago. È davvero un mago capace di esaudire i nostri desideri o è soltanto un Ciarlatano e starà a noi agire per far in modo che i nostri desideri si avverino? Tutto questo lo capiremo attraverso il gioco, l'immaginazione e la creatività. Fondamentali saranno i giochi di immedesimazione. Una volta saremo lo Spaventapasseri, un'altra l'uomo di latta, un'altra ancora Doroty o il Mago di OZ.

Verranno proposti esercizi che stimolino l'atto creativo e l'espressività; tale percorso può essere strumento per l'elaborazione e la canalizzazione dell'emotività, sviluppando le potenzialità espressive e creative dei bambini, per il rafforzamento dell'identità, per il miglioramento dell'autostima e delle capacità affettivo-relazionali. Il laboratorio mira a sperimentare nuove possibilità comunicative ed espressive che non si erano contemplate. Corpo in movimento, suono e ritmo, gesto e parola, immagine e creatività, giochi sulla fuducia e giochi di immedesimazione, trasformazione e metamorfosi.