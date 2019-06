Un corso annuale di inglese per due studenti, il concorso alla scuola Balsamo

Promuovere la diffusione della lingua inglese e valorizzare il profitto scolastico degli studenti. E' questo l'obiettivo delle due borse di studio che il Maria Ficano English Centre, presente a Termini Imerese con una sede in via Ugo Foscolo 8, ha deciso di istituire ed offrire ogni anno ai bambini che frequentano le scuole primarie di Termini Imerese. A beneficiarne per quest’anno saranno gli alunni delle classi seconde dell'Istituto comprensivo statale Balsamo-Pandolfini. I prossimi anni il Centro di inglese darà questa opportunità agli alunni degli altri istituti.

Le borse, del valore di 480 euro ciascuna, consistono in un corso annuale di inglese che i due vincitori del concorso potranno frequentare gratuitamente durante l'anno scolastico 2019/20. Le lezioni saranno tenute da insegnanti madrelingua certificati Cambridge per l'insegnamento e prepareranno gli studenti alle certificazioni young learner (starters, movers and flyers), dedicate a bambini e ragazzi e rilasciate dall'organismo della prestigiosa università del Regno Unito che si occupa della promozione della lingua inglese.

Le borse di studio sono intitolate alla giovane attivista pakistana Malala Yousafzai, vincitrice a 17 anni del Premio Nobel per la pace, nota per il suo impegno per il diritto all'istruzione e a favore dei diritti civili. Malala si è opposta ai talebani che attraverso un editto avevano bandito le donne dalla scuola. "La sua è una figura estremamente significativa - spiega la direttrice didattica dell'English Centre, Maria Ficano - perchè nonostante la sua giovane età ha compreso il valore straordinario dell'istruzione e per questo ha avuto il coraggio di sfidare un regime fondato sull'ignoranza e sulla violenza".

"La borsa di studio proposta ed offerta dall'English Centre Maria Ficano - dichiara il dirigente scolastico Fabio Angelini - rappresenta una bella ed utile iniziativa volta a promuovere l'apprendimento della lingua inglese alle nuove generazioni, fornendo loro un'opportunità di crescita culturale ed umana. L'avere intitolato le borse di studio a Malala Yousufzai sottolinea l'importanza dell'apprendimento linguistico in un'ottica di promozione dello sviluppo di percorsi interculturali volti al futuro inserimento dei giovani in contesti comunicativi internazionali, che puntino alla crescita globale dell'individuo e del cittadino. L'ICS Balsamo-Pandolfini è pertanto grato all'English Centre Maria Ficano per l'opportunità offerta ai nostri alunni ed alle nostre alunne".