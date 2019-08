Back to school, tutte le librerie a Palermo dove comprare libri scolastici nuovi ma anche usati

Zaini, astucci e diari sono importantissimi per il ritorno a scuola. Ma ciò che risulta davvero primario è l'acquisto dei libri di testo. Comprarli nuovi ogni anno comporta una spesa ingente per le famiglie palermitane che può arrivare fino a 500 euro, soprattutto per i libri delle scuole superiori e dei licei. Andare in libreria è cosa buona e giusta, ma ormai si possono comprare pure online con sconti e promozioni non da poco.

Dove comprare libri nuovi o usati per la scuola a Palermo

Libreria Luigi Portinaio, via Duca della Verdura 4 a Palermo

Libreria Nike, via Marchese Ugo 76/78 a Palermo

Libreria Agati Roberto, via Vittorio Emanuele 335

Libreria Europa, via Uditore 22a/b a Palermo

Pro.ve.di, via Paolo Veronese 11 a Palermo

Libreria Nuova Europa, via Empedocle Restivo 125 a Palermo

Mondadori Point, via Valerio Villareale 25 a Palermo

Sicilia libri, via Danimarca 32 a Palermo

Promolibri Sas, via Aquileia 84 a Palermo

Libreria degli Angeli, via Re Federico 47 a Palermo

Libri e Altro, corso Calatafimi 754 a Palermo

Libreria Zacco, via Vittorio Emanuele 423 a Palermo

Libreria Di Piazza Anna Maria, via Generale Arimondi Giuseppe 23 a Palermo

Punto Einaudi, via Ludovico Ariosto 24 a Palermo

Libreria del Corso, via Vittorio Emanuele 332 a Palermo

Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca 102 a Palermo

La Libreria del Tribunale, piazza Orlando Vittorio Emanuele 44 a Palermo

Palermo Libri, via Vittorio Emanuele 313 a Palermo

Mondadori Point, viale Lazio 87 a Palermo

Libreria Sciuti, via G. Sciuti 91/F a Palermo

Come ordinare libri online

Andate su Amazon speciale "Back to school" Selezionate la Sicilia come regione d’appartenenza Selezionate in seguito come provincia e comune Palermo Scegliete il tipo di scuola: elementari, medie o superiori. Dopo che sarà comparso un elenco di scuole presenti sul territorio palermitano, selezionate la scuola a cui è iscritto vostro figlio o vostra figlia Cliccate sulla classe e sulla sezione frequentata. Una volta concluse tutte le operazioni, comparirà l'elenco dei libri di testo in adozione per l'anno 2019-2020 da cui potrete sempre spuntare quelli che già avete o non vi interessano. Confermato l’ordine nel giro di poco tempo riceverete comodamente a casa tutti i volumi che accompagneranno i ragazzi durante l’anno scolastico 2019-2020

