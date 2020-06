Asili nido comunali e pubblici a Palermo: tutte le informazioni

Dai 3 mesi ai 3 anni c'è tempo. Ma non esiste l'età giusta per iscrivere il proprio bambino all'asilo nido. Saranno mamme e papà a sentire la necessità di dare quest'opportunità educativa al proprio figlio. Che sia pubblico, che sia privato, l'asilo nido rappresenta infatti la prima tappa obbligatoria di tutto il percorso scolastico e sono molte le strutture a Palermo.

Chi può iscriversi all'asilo nido

Possono essere iscritti al nido bambini dal terzo mese di vita e che non abbiano superato i tre anni (dopodiché prevista l'iscrizione alla scuola dell'infanzia). I bambini vengono divisi nelle sezioni del nido in base all'età di appartenenza: piccoli, dai tre mesi a un anno; medi, da un anno a due; grandi, da due anni a tre.

Asilo nido: pubblico o privato?

E' possibile distinguere i nidi in due grandi famiglie: le strutture pubbliche e quelle private. In linea di massima le strutture pubbliche (che si riferiscono in genere ad una realtà comunale) garantiscono agevolazioni economiche tramite la presentazione di dichiarazione ISEE, con le graduatorie che tengono conto della presenza di fratelli o sorelle. Inoltre il Comune di Palermo monitora la qualità del servizio offerto in base ai parametri educativi previsti per legge.

Le strutture private, di contro, sono più flessibili dal punto di vista dell'orario, offrono soluzioni diversificate per le esigenze della famiglia ed un'offerta didattica extracurricolare più varia (data la disponibilità delle famiglie a far fronte anche a spese extra). Citiamo, infine, gli asili nido convenzionati con l'ente pubblico, strutture private ma con un'organizzazione simile a quella dell'asilo nido pubblico.

Quando fare la domanda all'asilo nido

I tempi e le modalità di iscrizione al nido variano in base alle due tipologie. Per le strutture pubbliche, il Comune di Palermo stabilisce la pubblicazione del bando di concorso per l'iscrizione, con il relativo elenco della documentazione da presentare e le tempistiche per le graduatorie. In generale, la domanda al nido va presentata tra gennaio/marzo, ma è sempre necessario consultare il sito istituzionale del Comune di Palermo per avere precise indicazioni. Le strutture private, pur avendo come riferimento lo stesso periodo della struttura pubblica, godono di una flessibilità maggiore per l'ingresso dei bambini; ad esempio in alcuni nidi vengono programmate delle finestre di ingresso anche ad anno educativo iniziato; altri consentono semplicemente gli ingressi fino ad esaurimento posti.

Documentazione necessaria per l'iscrizione all'asilo nido

Nonostante le differenze tra pubblico e privato, la documentazione da presentare per l'iscrizione al nido è molto simile. Documentazione che nella maggior parte dei casi include:

Documento di identità dei genitori e codice fiscale

Certificato di residenza e attestazione ISEE (per le strutture pubbliche)

Certificato delle vaccinazioni

Eventuali attestazioni di disabilità

Modulo con i dati anagrafici del bambino

Per le strutture pubbliche, l'iscrizione telematica ha semplificato le procedure di partecipazione ai bandi: i moduli sono predefiniti e l'invio viene fatto online. I servizi privati prediligono una propria modalità di iscrizione. E' bene, quindi, presentarsi presso la struttura prescelta e richiedere l'esatta procedura d'iscrizione. Diversa infine è la situazione delle strutture ibride, asili privati convenzionati con l'Ente pubblico, che dovrebbero rispettare tempi e modalità di inserimento dell'Ente a cui fanno capo.