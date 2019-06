Zen, nasce "Ora di futuro": ecco il progetto di educazione rivolto a scuole e insegnanti

A Palermo, in via Rocky Marciano 15 allo Zen, inaugura il Centro "Ora di Futuro". Appuntamento per martedì 18 giugno. “Ora di Futuro” è un progetto di educazione promosso da Generali Italia e The Human Safety Net che coinvolge insegnanti, famiglie, scuole primarie e Onlus. Un progetto con un unico grande obiettivo: educare i bambini di oggi per garantire un futuro migliore agli adulti di domani.

Già nel primo anno “Ora di Futuro” ha coinvolto 30mila bambini attraverso: