Botanica, giardinaggio e tanto divertimento: al via il campus estivo all'Orto Botanico

A grande richiesta riaprono le iscrizioni alla terza settimana di Campus, all'Orto botanico di Palermo, i bambini dai 5 ai 10 anni possono frequentare il campus estivo, un contenitore creato da BabyPlanner.it in collaborazione con CoopCulture. Le attività sono centrate sulla botanica, il giardinaggio, la conoscenza delle piante e la conoscenza del vasto patrimonio dell'Orto di Palermo.

Dal 24 al 28 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15.30 con accoglienza dalle 08.15 e fino alle 16. Gli operatori accompagneranno i bambini alla scoperta del mondo delle piante e insieme a loro sarà presente ogni giorno un esperto, uno studioso che supporterà con conoscenze scientifiche le visite animate degli operatori.

Un nuovo appuntamento per trascorrere insieme giornate uniche tra attività ricreative e letture animate, passeggiate nei viali dell'orto, giochi di gruppo e laboratori tematici, in un incantevole luogo nella nostra città, dove la natura vive tranquilla e ci attende per giocare insieme all’aria aperta

Il programma