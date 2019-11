L'enologia s'impara al supermercato, al Carrefour una wine masterclass gratuita

L’eccellenza dei vini siciliani protagonisti dell’iniziativa Wine Masterclass, il ciclo di corsi gratuiti di enologia promossi da Carrefour Sicilia, che hanno già registrato il tutto esaurito.

Oltre 50 le adesioni raccolte in pochi giorni per il secondo appuntamento di venerdì 15 novembre, alle ore 21, nel punto vendita di Salita Partanna, a Palermo, dove per l’occasione i reparti del supermercato si trasformeranno in una e vera e propria scuola enogastronomica. Sotto la guida dell’enologo Pietro Pollara in collaborazione con la cantina Principe di Corleone, la viticoltura, l’enologia e le tecniche di degustazione non avranno più segreti per i partecipanti, che dal colore all’aroma sapranno così apprezzare ogni sfumatura del prezioso nettare. Momento centrale della serata sarà dedicato alle tecniche di degustazione di specialità gastronomiche locali come i formaggi Boform e i salumi Mulinello abbinati ai vini, con particolare attenzione al legame indissolubile con il territorio.

Affiancati da un esperto sommelier, si inizierà con del Bianco d’Alcamo accompagnato da tuma di pecora fresca, per proseguire con un Grillo doc da accostare a del prosciutto crudo dei Nebrodi e un Novello Cupido con provola fresca siciliana. E ancora, del Syrah da gustare con pecorino stagionato, e del Principe Rosso da sorseggiare con del capocollo di suino nero dei Nebrodi. In conclusione, un calice di Quercus Cabernet e del salame Sant’Angelo con caciocavallo palermitano stagionato e dello Zhara Malvasia con cannolo di Piana degli Albanesi del fornitore Piana delle Bontà.

Riservato ai possessori di Carta Mizzica, la fidelity card gratuita dedicata ai clienti della catena di supermercati siciliani, l’evento di domani sera bissa il successo del primo incontro nel punto vendita di via Castelforte. La manifestazione si concluderà a Caltanissetta giovedì 21 novembre, nel Carrefour market di via Salvo D’Acquisto, in collaborazione con le Cantine Planeta. La prenotazione è obbligatoria, da effettuarsi tramite registrazione nel box informazioni di tutti i supermercati della catena o tramite l’evento pubblicato sui social network dell’insegna Carrefour Sicilia.