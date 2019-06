Dalla Sicilia a Tomorrowland, a Palermo una masterclass per diventare dj producer

Diventare un Dj producer è facile. Diventare un Dj producer che fa ballare 380 mila persone, è molto più difficile. Essere il più giovane Dj producer invitato sul main stage del Tomorrowland, il più grande festival dance al mondo… beh, questo è impossibile. Perché l’unico ad esserci riuscito (finora) è stato Angemi e sarà lui stesso a raccontarlo durante una masterclass a Palermo - il 18 giugno - intitolata proprio “Dalla Sicilia a Tomorrowland”; che si può anche leggere come una lezione su come riuscire a superare i confini di un’isola e arrivare ad un main stage internazionale.

La ricetta di Angemi è semplice, fatta di talento, preparazione e un pizzico di follia. La masterclass terrà di fatto a battesimo la neonata Pl4tform, struttura appena nata nel cuore di Palermo che ospita due studi di registrazione, una scuola di produzione musicale (Pl4tform Academy) e un ufficio management che si occupa di seguire gli artisti lungo tutto il percorso discografico, dalla registrazione, all’inserimento sul mercato, alla promozione.

Un Dj Producer è quello strano tipo che fa tutto da solo: ovvero è colui che realizza, arrangia ed esegue brani musicali o bootleg tramite un semplice computer o comunque un tipo di strumentazione elettronica. Come il giovanissimo catanese, Angemi, che a soli 22 anni - e con un passato complicato - è entrato nella scuderia "Smash The House" dei guru dell’Edm, i fratelli belgi Dimitri Vegas & Like Mike; oggi pubblica i suoi dischi con Spinnin' Records, ha prodotto i remix ufficiali di Lost Frequencies e Afrojack.

E ha fatto ballare 380 mila persone dal Main Stage del Tomorrowland, il festival di musica elettronica per eccellenza che si tiene ogni anno nel parco de Schorre, vicino Boom, in Belgio. Ma Angemi è stato anche tra i più osannati all’Ultra Music Festival di Miami, come anche all’ EDC México, o al World Club Dome Frankfurt.

Pl4tform nasce da due Dj - Producer siciliani, Vincenzo Callea e Luca Lento che hanno già alle spalle una carriera discografica internazionale: Callea ha prodotto dischi per le label Ultra - Armada - Cr2 - Subliminal, suonati da Tiesto, David Guetta, Pete Tong, Danny Howard; ha guadagnato i primi posti nelle vendite in Italia e in America su Billboard. Luca Lento è stato remixato da Bob Sinclar, guadagnato oltre un milione e mezzo di ascolti su Spotify; oggi produce Tech House per Deeperfect, Cube Trax, Clarisse, ed è suonato da Nicole Moudaber, Paco Osuna, Reebot, Pleasurekraft, Jay Lumen.