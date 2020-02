Hospitality English: a Palermo il corso di inglese per il settore turistico

Hospitality English è il corso ideato da My English School, rivolto ai manager, proprietari e impiegati di strutture ricettive nell’ambito delle aree di ristorazione, front e back office, vendite e produzione, ma anche a studenti che vogliono lavorare in quest’ambito.

Ormai l'inglese è indispensabile per tante motivazioni, lo è ancora di più nel campo del turismo e dell’accoglienza: lavorare con i turisti senza parlare correttamente l'inglese è un’avventura e non permette agli operatori del settore di crescere in modo duraturo nel tempo.

Solo una buona conoscenza dell’inglese rende possibile interagire con i clienti di un hotel per dare informazioni sulla disponibilità delle camere, parlare al telefono per la prenotazione di un tavolo al ristorante o vendere prodotti e servizi.

Il corso ha un taglio molto pratico che viene messo in atto grazie a un metodo didattico diverso dalla classica lezione frontale "scolastica".

Chi partecipa al corso di Hospitality English di Myes, infatti, partecipa a una sorta di gioco di ruolo, in cui le simulazioni di contesti verosimili e le interazioni attive sono al centro delle attività.

L'inglese turistico si apprende simulando le più comuni richieste , con un focus sui vocaboli e le locuzioni linguistiche più utili e diffuse nel settore dell’hospitality.

Il corso fornisce ulteriori risorse linguistiche specifiche al settore della gestione organizzativa e commerciale delle attività alberghiere e al coordinamento con la clientela internazionale e con lo staff della struttura ricettiva: come ad esempio la capacità di gestire reclami, prendere le ordinazioni al ristorante, registrare l’arrivo e la partenza dell’ospite.

Inoltre, Myes offre la possibilità di orari flessibili per chi si iscrive a scuola e la possibilità per le aziende di pianificare gli orari, il luogo ed i tempi di erogazione.

Myes a Palermo, si trova in via libertà 191/c e in viale Regione siciliana sud est 708, Tel. 091.306962.