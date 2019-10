Identità e visibilità online del giornalista, il corso di formazione a Palermo

Il giornalismo online tra pratiche sui social media, blogging e identità digitali. L’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, in collaborazione con Dario Flaccovio Editore, organizza, sabato 5 ottobre, dalle 9,30 alle 13,30, al Punto Flaccovio di via Federico Garcia Lorca, 5, il corso professionale “Identità e visibilità online del giornalista” con Riccardo Scandellari, giornalista e curatore di contenuti web, blogger ed esperto in social branding e strategie per nuovi media, tra i soci fondatori di “NetPropaganda”.

Il corso, cui interverrà il giornalista Giovanni Villino, sarà occasione per approfondire temi del giornalismo online, l’uso dei social come luogo in cui iniziare una prima relazione coi lettori, fino ad arrivare alla disintermediazione online e alle fake news. Riccardo Scandellari è un professionista del web, già autore Dario Flaccovio con i testi “Fai di te stesso un brand”, “Promuovi te stesso” e “Afferma la tua identità con il Net Branding”.

Il corso è gratuito e ha una durata di quattro ore. Per partecipare e avere crediti formativi, come giornalista, è obbligatoria la registrazione al corso attraverso la piattaforma dell’Ordine. Disponibili anche 30 posti per liberi professionisti che si occupano di comunicazione digitale. Prenotazione obbligatoria a questo link (clicca qui).

Il programma