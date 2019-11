Primo soccorso veterinario, a Palermo il corso di formazione per gli amanti dei cani

Se i nostri amici a quattro zampe stanno poco bene, noi siamo i primi a soffrire con loro. Di solito basta contattare il proprio veterinario di fiducia per avere un quadro della situazione e risolvere il problema. Ma se non avessimo il tempo necessario per raggiungere il nostro aiutante e dovessimo cavarcela da soli con un intervento immediato e corretto, che possa salvargli la vita?

Il corso di formazione a Palermo

Il corso di primo soccorso veterinario ha proprio questo scopo: dare ai proprietari dei cani le nozioni base per riconoscere le principali urgenze e prestare correttamente le prime cure ai propri animali domestici prima della visita dal veterinario.

A Palermo, il corso, si svolge da Zampa5Stelle al civico 1 di via Giovanni Campolo, dalle ore 9.30 alle 13 di domenica 24 novembre. Il seminario sarà tenuto dalla dottoressa Laura Calabrese. Alla fine del corso di formazione sarà rilasciato l'attestato di partecipazione. La quota di partecipazione è di 30 euro.

Gli argomenti del corso