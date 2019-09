Personal branding e media, come diventare un influencer: il corso di formazione a Palermo

Professione influencer, segreti e tecniche di comunicazione per il proprio branding. La casa editrice Dario Flaccovio Editore organizza, sabato 14 settembre, alle 10, in via Federico Garcia Lorca, 5 (sede del Punto Flaccovio), l’incontro “Personal branding, media e influencer”, corso gratuito per giornalisti e momento di formazione aperto a tutti insieme a Matteo Pogliani, consulente di Comunicazione digitale, blogger e autore Flaccovio di saggi sul mondo digitale.

Pogliani, cresciuto tra Toscana e Lombardia, lavora per Open-Box, agenzia dove si occupa di strategie web e social media, sostenendo i percorsi di enti e aziende nel variegato mondo del web. In occasione dell’incontro, professionisti e curiosi potranno confrontarsi con l’autore su temi come l’influencer marketing, il personal branding e il corretto uso dei social media.

Il corso è organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Per partecipare e avere crediti formativi, come giornalista, è obbligatoria la registrazione al corso attraverso la piattaforma dell’Ordine. Il corso ha una durata di quattro ore. Al termine, sarà possibile acquistare i testi dell’autore direttamente nella sede della casa editrice Dario Flaccovio. Insieme all'autore sarà presente la giornalista Santina Giannone.