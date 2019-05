Addio alla pasticceria tradizionale, a Palermo un corso per imparare a cucinare dolci vegani

La pasticceria vegana e salutistica approda a Palermo. Un corso che la scuola di cucina Bechef propone a tutti gli amanti del mangiar goloso e sano, come anche ai professionisti del settore che intendono avvicinarsi ad una linea dolciaria non solo vegana ma che si affaccia al mondo delle intolleranze alimentari.

Enza Arena, vegan pastry chef, docente della Veganok Academy, vi guiderà nella sua pasticceria fatta di ingredienti perlopiù locali, di stagione e senza derivati di origine animale, ricca di gusto e sapori che non faranno di certo rimpiangere la pasticceria tradizionale. Tutto questo dove? Nei locali della scuola di cucina Bechef in via Imperatore Federico18 a Palermo. L'appuntamento è sabato 8 giugno dalle ore 9.30 alle 17.

Il programma

Teoria

Introduzione alla pasticceria vegana

Gli ingredienti della pasticceria tradizionale: le caratteristiche chimiche e le loro funzioni

Realizzare un dolce vegan: l'approccio, le sostituzioni, le tecniche e i risultati

Le alternative di zucchero, latte e uova

I grassi vegetali

I prodotti gluten free

Conoscere gli addensanti e i coloranti naturali

Pratica