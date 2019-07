Il tedesco è difficile ma si può imparare, il corso (base) di lingua a Palermo

Ma chi lo ha detto che il tedesco è difficile? Adesso a Palermo lo si può imparare facilmente! Sono aperte le iscrizioni per il corso base di lingua tedesca “Alles Gute!” organizzato dall’associazione La Tenda di Abramo e dalla casa editrice La Zisa. Le lezioni, che avranno cadenza settimanale, inizieranno mercoledì 16 ottobre, alle ore 18, presso i locali dell’Associazione culturale La Tenda di Abramo, in via Vann’Antò 16, a Palermo.

Il corso, che sarà tenuto da un insegnante madrelingua qualificato, ha un costo complessivo di soli 90 euro (materiale didattico incluso) per 5 incontri di 2 ore ciascuno. A richiesta, al termine del corso verrà rilasciato un attestato. Di seguito il calendario delle lezioni: 16, 23, 30 ottobre e 6 e 13 novembre 2019. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 9 ottobre.