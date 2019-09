Portoghese, il settimo idioma più parlato al mondo: il corso di lingua (e cultura) a Palermo

Il portoghese è parlato da più di 200 milioni di persone, è la settima lingua più parlata nel mondo, più del tedesco (10º), del francese (11º) e dell’italiano (15º). È la lingua ufficiale di nove paesi del mondo – Brasile, Capo Verde, Portogallo, Angola, Mozambico, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste – e la lingua non ufficiale in alcune regioni – Macau, Galiza, Goa, Damão e Diu, e di numerose minoranze linguistiche della Cina, India, Canada, Africa del Sud, Venezuela, Argentina e Giappone.

Il corso, che avrà luogo a partire da giovedì 17 ottobre, avrà la durata di 10 ore (2 ore a settimana per cinque incontri, sempre il giovedì), sarà tenuto da un’insegnante qualificata madrelingua portoghese e si svolgerà presso i locali dell’Associazione culturale La Tenda di Abramo, in via Vann'Antò 16, a Palermo. Il costo è di soli 90 euro. A richiesta, al termine del corso verrà rilasciato un attestato. Per informazioni e iscrizioni scrivere a: ass.latendadiabramo@gmail.com.