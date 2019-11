Salam, la lingua di due miliardi di musulmani ma non solo: il corso di arabo a Palermo

A Palermo il corso base di lingua e cultura araba “Salam!”. L’arabo è non solo la lingua di quasi 2 miliardi di musulmani, ma è anche una delle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite ed è parlata da più di 400 milioni di persone. Insomma, la quarta lingua più parlata del mondo. Una lingua sempre più necessaria anche nell’ambito lavorativo.

Per questi motivi le Edizioni La Zisa, insieme all’associazione La Tenda di Abramo - culture e religioni in dialogo, hanno deciso di organizzare un corso base di lingua e cultura araba che avrà luogo a partire da martedì 3 dicembre e che avrà la durata di 10 ore (2 ore a settimana per cinque incontri, sempre il martedì, dalle ore 18,00 alle ore 20,00).

Le lezioni saranno tenute da un insegnante qualificato madrelingua araba e si svolgeranno presso i locali dell’Associazione culturale La Tenda di Abramo, in via Vann'Antò 16, a Palermo. Il costo è di soli 90 euro. A richiesta, al termine del corso sarà rilasciato un attestato. Per informazioni e iscrizioni scrivere a: ass.latendadiabramo@gmail.com.