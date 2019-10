Development & Data Analysis in un corso, come diventare informatici (gratis) a Palermo

Al via a Palermo il nuovo corso di formazione gratuito per giovani informatici, realizzato dalla Steve Jobs Academy, unico Istituto di Formazione Superiore in Sicilia per le tecnologie della informazione e della comunicazione, in collaborazione con Exprivia|Italtel - gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology.

Il corso ‘Development & Data Analysis’, della durata biennale, ha l’obiettivo di formare giovani professionisti nella programmazione informatica e, in particolare, in linguaggi Swift, Java, Typescript, JavaScript e HTML5 e nello sviluppo di librerie e framework, come NodeJS, React, MongoDB e Bootstrap. In aggiunta, sono previste lezioni incentrate sull’analisi e l’utilizzo dei Big Data.

Il percorso formativo è ideato dalla Steve Jobs Academy, già attiva a Catania e Caltagirone e premiata nel 2017 come migliore ITS in Italia, e co-progettato con Exprivia|Italtel, realtà con circa 4000 professionisti distribuiti in circa 20 paesi del mondo. Sono previste 1080 ore di lezioni con docenti universitari e professionisti, da svolgersi a Palermo, e 720 ore di laboratori esperenziali direttamente nella sede siciliana del gruppo Exprivia|Italtel, a Carini.

“La creazione di un corso di alta formazione in ambito ICT in Sicilia - afferma Domenico Favuzzi, a capo del gruppo Exprivia|Italtel - è un altro step nel percorso di assunzioni previsto dal nostro Piano Industriale che prevede l’ingresso di altri 600 ragazzi nel prossimo quadriennio nelle nostre sedi del Mezzogiorno. Riteniamo, infatti, che investire nella formazione sia il modo migliore per acquisire talenti tra i giovani del nostro territorio. Il digitale può svolgere un ruolo molto importante per sostenere l'economia del Mezzogiorno e il sodalizio con la Steve Jobs Academy va nella direzione di ridurre quel gap tra domanda e offerta di lavoro che, purtroppo, caratterizza il settore dell'IT nel Sud Italia”.

Il corso è gratuito e riservato a 25-30 partecipanti che avranno superato la selezione d’ingresso. Per partecipare alle selezioni è necessario iscriversi, entro il 31 ottobre 2019, sul sito internet della Steve Jobs Academy.