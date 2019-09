Imprenditori crescono: a Palermo un corso di formazione gratuito

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In Sicilia si può e si deve fare impresa. È questo il presupposto fondamentale che ha spinto la neonata società di consulenza CPW Italia, la Mezzogiorno Foundation, e il Consorzio Multifidi ad organizzare un Corso di Imprenditoria totalmente gratuito rivolto a chi vuole investire in Sicilia. Sapersi muovere nel complesso mondo dei business plan, finanziamenti, accesso al credito, analisi di mercato, può risultare ostativo se non si hanno gli aiuti necessari. L’obiettivo del Corso di Imprenditoria è trasformare le idee in progetti, i progetti in Impresa al fine di sostenere la rinascita del Sud e i giovani che vogliono investire in Sicilia.

Il Corso di Imprenditoria si terrà presso Confcooperativavi Sicilia, (partner dell’evento), nella sua sede regionale in via Roma 457. In cinque moduli tematici si delineeranno quelle che sono le strategie per costruire una impresa di successo. Si parte il 18 ottobre con il modulo ‘Dall’analisi di mercato al business plan’, si prosegue l’8 novembre con il modulo su ‘Forme societarie e aspetti tributari’, il 22 novembre sarà la volta di ‘Strategy & funding’, il 6 dicembre ‘Imprenditoria 4.0, Brand Identity, uso tecnologie e social network’, si concluderà il 14 dicembre con ‘Leadership e consigli per il successo’.

Iscrizioni al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrIDOu0TgVCa2FEjpoOZTwH2vpPFN_wQgWluRoMZybMVswVQ/viewform

Per informazioni: mail info@cpwitalia.it - Tel: 091324708