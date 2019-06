Come diventare gestore di B&B e case vacanza: il corso di formazione a Palermo

Ripartono i corsi di formazione organizzati da Confartigianato Imprese Sicilia, su iniziativa della categoria Turismo e Spettacolo, per formare “Gestori di B&B e strutture extralberghiere”. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità dell’accoglienza. Aperte le iscrizioni.

Novità di questa edizione è l’assoluta mancanza di limitazioni. Dopo il grande successo della prima sperimentazione a settembre dello scorso anno (quando il corso era riservato solo a inoccupati e disoccupati), Confartigianato Sicilia ha deciso adesso di dare a tutti l’opportunità di partecipare.

Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliono aprire o rilanciare una struttura ricettiva nel settore extralberghiero (bed and breakfast, affittacamere, case vacanza) e avrà una durata di 60 ore. Le lezioni si svolgeranno nei locali di Confartigianato Sicilia, presso la Camera di Commercio, in via Emerico Amari, a Palermo.

L’obiettivo è anche quello di mettere un freno all’avviamento “creativo” di strutture nel settore extralberghiero ed individuare invece un metodo pianificato ed organizzato di gestione qualitativa. Le 60 ore di lezioni riguarderanno l’avviamento e la gestione delle strutture extralberghiere, nozioni di diritto del lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro, marketing territoriale. Prevista anche una parte pratica, con tirocinio nei B&B della città.

Il corso consentirà agli allievi di avere una conoscenza globale sia dell’investimento che vogliono avviare, sia dell’attività che andranno a svolgere. Abbracciando a 360 gradi tutto ciò che ruota attorno a una struttura extra-alberghiera. Dalla tassa di soggiorno alla normativa regionale, dal marketing alle tecniche di comunicazione e promozione. Per informazioni ed iscrizioni, è possibile inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica formaturismo.confartigianato@gmail.com.