Corsi di formazione, come diventare assistente familiare (gratis) a Palermo

A Palermo, l’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi continua le iscrizioni per il corso di formazione in "assistente familiare" per occupati.

L’Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi continua le iscrizioni ai corsi di formazione professionale in “Assistente alla famiglia” presso la sede di Palermo, via Simone Cuccia, 45. La proposta formativa, progetto Amabilmente, è cofinanziato dal FSE. L'assistente familiare svolge a domicilio attività indirizzate a fornire aiuto ed assistenza a persone con ridotta autonomia in grado di indirizzare, in modo consapevole e appropriato, l’intervento dell’operatore stesso; a persone non autosufficienti. In tal caso l’intervento si contestualizza sempre in collaborazione con altri operatori e familiari o in situazioni a basso rischio.

Il corso di assistente familiare di 150 ore per occupati è gratuito e si rivolge a soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che lavorano nel settore socio-assistenziale. I requisiti di ammissione sono, inoltre, la residenza o il domicilio in Sicilia e l’aver conseguito il titolo di licenza media.

Registro pubblico degli assistenti familiari

Il conseguimento del titolo di assistente familiare, inoltre, consente l’iscrizione al registro pubblico degli assistenti familiari, costituito con Decreto 22 aprile 2010 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali. Tale registro, risulta di fondamentale importanza al fine di individuare un’assistenza qualificata a disabili ed anziani, con particolari difficoltà e in carico ai servizi sociali comunali.

Infine, il corso di assistente familiare per occupati si rivela di particolare interesse per l’aggiornamento del personale che opera in ambito socio-assistenziale, dipendente di Enti del Terzo settore (associazioni di volontariato, cooperative sociali, ecc…) o per collaboratori domestici o colf, dipendenti a domicilio presso famiglie.

Come iscriversi

L’iscrizione ai corsi, salvo ulteriori riaperture dell’avviso, qualora non si coprissero i 5 posti disponibili, è possibile fino a venerdì 13 settembre, ore 13. Mentre, se si supererà il numero dei posti disponibili, l’Istituto, terrà una selezione, il giorno di lunedì 16 settembre, alle ore 9 presso la sede di Via Simone Cuccia 45 a Palermo, attraverso un test a risposta multipla.

Ai fini della selezione dei destinatari, qualora i candidati abbiano conseguito un uguale punteggio, sarà data priorità ai candidati con Certificazione ISEE in corso di validità non superiore a 15.000 euro e in ulteriore subordine ai soggetti che dimostrano di avere maturato pregressa attività nel campo dell’assistenza familiare nel contesto descritto nell’art. 2 dell’Avviso 17/2017.

Al termine del corso, salvo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un attestato di qualifica professionale. Per iscrizioni e informazioni al corso, la sede regionale di Palermo, via Simone Cuccia 45 è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14. E' possibile contattare il numero 091.7827149.