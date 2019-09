Addetto alla logistica e al magazzino (che guida anche il muletto), il corso a Palermo

Un corso gratuito di 240 ore a partire dal 16 settembre. Si tratta del corso di formazione per addetto alla logistica e al magazzino, un corso che dà l’opportunità di imparare a gestire un magazzino utilizzando il programma Sap. I partecipanti potranno ottenere al termine del percorso la patente per la guida dei muletti.

Le lezioni gratuite a Palermo

ForIT, ente di formazione piemontese, organizza a Palermo il corso dal titolo “Addetto alla logisitca e magazzino con Sap”, con l’obiettivo di fornire specifiche competenze nella gestione logistica di un magazzino. In particolare offre la possibilità di apprendere l’utilizzo del gestionale Sap e di imparare a guidare il carrello elevatore. Il progetto è gratuito in quanto finanziato attraverso il Fondo Forma Temp. Non sono richiesti requisiti specifici per l’iscrizione.

La figura professionale

Il progetto di ForIT vuole formare i partecipanti alla figura professionale di addetto alla logistica e al magazzino. Chi opera nel ruolo si occupa innanzitutto di stoccare e movimentare le merci in magazzino. Inoltre, provvede all’imballaggio, alla spedizione, alla consegna delle merci. Infine, registra quanto fatto attraverso programmi gestionali informatici. Le sue opportunità professionali comprendono realtà sia commerciali che produttive.

L'offerta formativa

Gli argomenti trattati durante il corso gratuito di Palermo saranno i seguenti:

diritti e doveri dei lavoratori temporanei;

salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

fondamenti di logistica;

elementi di gestione del magazzino;

elementi di gestione avanzata del magazzino;

movimentazione delle merci;

gli strumenti informatici avanzati per la gestione del magazzino;

procedure contabili e amministrative legate al ciclo logistico;

procedure contabili avanzate con Excel;

procedure avanzate di vendite e contabilità con SAP MM;

conduzione di carrelli industriali semoventi aziendali;

Organizzare il lavoro e comunicare nei diversi contesti.

Inoltre, segnaliamo che le metodologie didattiche utilizzate durante i moduli saranno la lezione frontale, le esercitazioni pratiche, il learning by doing e lo studio di casi.

Sede, durata e attestato

Il corso ForIT si terrà a Palermo, presso la sede dell’ente in via Via Resuttana 352. Le lezioni inizieranno il 16 settembre 2019 e termineranno il 19 novembre 2019, per un totale di 240 ore complessive. La frequenza sarà pomeridiana, dalle ore 14 alle 19. Al termine del percorso verrà rilasciato ai corsisti un "Attestato di frequenza" e la patente per essere abilitati alla guida di muletti.

L'ente organizzatore

ForIT è un ente di formazione accreditato dalla Regione Piemonte ed è nato a Torino nel 2013. Si occupa di erogare corsi a libero mercato, finanziati e cofinanziati, in vari settori formativi. La sede principale è in Piemonte e ha unità operative anche a Milano, Napoli e Palermo. Gli interessati al corso gratuito in partenza a Palermo possono visitare il sito di ForIT.