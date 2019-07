Qualifica per gli interventi assistiti con gli animali, il corso avanzato a Palermo

Da giovedì 18 luglio fino a ottobre nei locali di I.M.P.P. Villa Nave in via Nave 51 a Palermo, partiranno le attività previste dal corso avanzato "Interventi assistiti con gli animali" promosse dall'Ats Centro di Accoglienza Padre Nostro, Curs (Compagnia Universitaria Ricerche Sociali) e Istituto Villa Nave - Centro di Riabilitazione per disabili, con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Messina.

La formazione avrà una durata di 120 ore, da svolgersi nell'arco temporale di tre mesi, suddivise in 54 ore di lezioni frontali, 18 ore in modalità e-learning e 32 ore di stage (esperienza pratica) presso centri/strutture specializzate e non, autorizzate all'erogazione di interventi assistiti con gli animali, e 16 ore di visite guidate. Il corso è autorizzato dalla Regione Siciliana - Assessorato alla Salute - Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - Servizio 10, con D.D.G. 762/2019 del 29.04.2019.