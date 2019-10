Archeologia cristiana e bizantina tra lezioni e visite guidate, il corso di formazione a Palermo

Inizia sabato 19 ottobre 2019 alle ore 16,00 il Corso di Archeologia Cristiana e Bizantina promosso da BCsicilia, in collaborazione con il Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose, il Parco Archeologico di Segesta, il Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala e il Museo Civico di Termini Imerese.

Dopo la presentazione di Elisa Chiara Portale, Coordinatrice dei Corsi di Laurea in Beni Culturali e Archeologia dell’Università di Palermo, di Stefano Vassallo, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, di Girolamo Di Fazio, Commissario straordinario Comune di Termini Imerese, di Vito Impellizzeri, Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose, di Emma Vitale, Docente di Archeologia Cristiana e Medievale, presso l’Università di Palermo e Coordinatrice del Corso e di Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCsicilia si terrà la prima lezione dal titolo “Il primo Cristianesimo nella Sicilia nord-occidentale”. La relazione sarà tenuta da Emma Vitale, Docente di Archeologia Cristiana e Medievale, presso l’Università di Palermo.

Le lezioni si terranno: Chiesa Madonna di Odigitria, Via Felice Cavallotti a Termini Imerese; Chiesa S. Maria della Misericordia - Museo Civico, Via Mazzini a Termini Imerese. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Il corso e le visite guidate

L’incontro si terrà presso la Chiesa Madonna di Odigitria, in Via Felice Cavallotti a Termini Imerese. Il corso prevede 9 lezioni e 4 visite guidate. I successivi incontri riguarderanno Note di epigrafia cristiana nella la Sicilia occidentale, Iconografie e simboli da Roma alla Sicilia, Lilibeo e il suo territorio in età paleocristiana e bizantina, Agrigento paleocristiana e bizantina, Segni e suggestioni sul primo Cristianesimo, la valle del fiume Torto e il comprensorio delle Madonie tra tardoantico ed età bizantina, Testimonianze monumentali di età bizantina del territorio di Palermo ed infine Testimonianze monumentali di età bizantina del territorio di Palermo: la basilichetta di Termini Imerese e le fortificazioni del Kassar di Castronovo di Sicilia. Previste visite, in collaborazione con ATC l’Associazione che viaggia, alla catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, a quella di Porta d’Ossuna a Palermo, alla Siracusa paleocristiana, a Marsala cristiana e bizantina. A gennaio infine visita guidata a Ravenna. Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il programma

SABATO 19 OTTOBRE 2019 – ORE 16,00

Chiesa Madonna di Odigitria

Presentazione:

Elisa Chiara Portale, Coordinatrice dei Corsi di Laurea in Beni Culturali e Archeologia – Università di Palermo

Stefano Vassallo, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo

Girolamo Di Fazio, Commissario straordinario Comune di Termini Imerese

Vito Impellizzeri, Istituto Superiore di Scienze Religiose

Emma Vitale, Docente di Archeologia Cristiana e Medievale, Università di Palermo – Coordinatrice del Corso

Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCSicilia

Il primo Cristianesimo nella Sicilia nord-occidentale

Emma Vitale Docente di Archeologia Cristiana e Medievale, Università di Palermo

SABATO 26 OTTOBRE 2019 – ORE 16,30

Chiesa Madonna di Odigitria

Note di epigrafia cristiana: la Sicilia occidentale

Giuseppe Falzone, Dottore di Ricerca in Scienze Archeologiche e Storiche – Università di Messina e Palermo

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019 – ORE 9,30

Villagrazia di Carini

Visita guidata alla catacomba paleocristiana a cura della Cooperativa Archeologica “ArcheOfficina”

SABATO 16 NOVEMBRE 2019 – ORE 16,30

Chiesa S. Maria della Misericordia – Museo Civico

Iconografie e simboli da Roma alla Sicilia. Modelli in movimento

Francesca Paola Massara, Docente di Archeologia e Storia dell’Arte nella Sicilia cristiana - Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”, Palermo

SABATO 23 NOVEMBRE 2019 – ORE 16,30

Chiesa S. Maria della Misericordia – Museo Civico

Lilibeo e il suo territorio in età paleocristiana e bizantina

Rossella Giglio, Direttore del Parco Archeologico di Segesta

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 – ORE 9,30

Palermo

Visita guidata alla catacomba paleocristiana di Porta d’Ossuna a cura della Cooperativa Archeologica “ArcheOfficina”

SABATO 30 NOVEMBRE 2019 – ORE 16,30

Chiesa S. Maria della Misericordia – Museo Civico

Agrigento paleocristiana e bizantina: la sede diocesana e il territorio

Giuseppina Schirò, Dottore di Ricerca in Scienze Archeologiche e Storiche – Università di Messina e Palermo

DOMENICA 1 DICEMBRE 2019 – ORE 10,00

Siracusa paleocristiana - Visita guidata

SABATO 14 DICEMBRE 2019 – ORE 16,30

Chiesa S. Maria della Misericordia – Museo Civico

Segni e suggestioni sul primo Cristianesimo lungo le strade della Sicilia antica

Aurelio Burgio, Docente di Topografia Antica - Università di Palermo

SABATO 11 GENNAIO 2020 – ORE 16,30

Chiesa S. Maria della Misericordia – Museo Civico

La valle del fiume Torto e il comprensorio delle Madonie tra tardoantico ed età bizantina: i risultati della ricerca archeologica

Rosa Maria Cucco, Funzionario Archeologo - Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo

DOMENICA 12 GENNAIO 2020 – ORE 10,00

Marsala cristiana e bizantina

Visita guidata a cura del Direttore Enrico Caruso e di Maria Grazia Griffo – Museo Archeologico Regionale Baglio Anselmi e Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala

SABATO 18 GENNAIO 2020 – ORE 16,30

Chiesa S. Maria della Misericordia – Museo Civico

Testimonianze monumentali di età bizantina del territorio di Palermo: la basilichetta di Termini Imerese e le fortificazioni del Kassar di Castronovo di Sicilia

Monica Chiovaro, Funzionario Archeologo - Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo

VENERDI’ 24 – DOMENICA 26 GENNAIO 2020