Corso d'approccio all'olio d'oliva, come diventare esperti degustatori a Palermo

Che sapore ha un olio buono? Come si fa a distinguere un extravergine? Come si conserva? Per conoscere tutti i segreti di questo prezioso alimento, Coldiretti e Oleum Sicilia organizzano un corso che si svolgerà sabato 13 luglio dalle ore 10 alle 13 al Mercato Campagna di Palermo, in via Notarbartolo 6.

"Negli ultimi anni - rileva Coldiretti Sicilia - ovunque si trovano offerte di prodotto a pochi euro. Da queste bisogna diffidare perché non può essere un olio buono che è un alimento fondamentale per l’alimentazione e quindi vanno sempre individuate le qualità e le caratteristiche". Il corso è rivolto a tutti e costa 5 euro. Sarà rilasciato un attestato. Per iscrizioni scrivere a sicilia@coldiretti.it.