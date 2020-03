Scuola del Popolo, al via i seminari sul giornalismo e i corsi di unicetto e inglese

Al via i primi corsi della Scuola del Popolo della Cgil Palermo. Giovedì 5 marzo, alle ore 16, in via Meli, 5, partiranno le prime tre lezioni presso i locali al secondo piano della Flc Cgil Palermo, il sindacato della scuola che cura l'organizzazione.

Si tratta del corso di lingua italiana per stranieri, tenuto da Luigi Tinè, docente in pensione; il corso di lingua italiana per bambini stranieri, tenuto da Nicoletta Stellino, insegnante precaria abilitata all'insegnamento delle lingue straniere; il corso base di lingua inglese, con Giuseppe Tancredi, formatore, con esperienze professionali in Irlanda e Gran Bretagna.

Per il corso di lingua italiana, le adesioni sono arrivate da cittadini della Costa Rica, San Paolo Brasile, Nigeria, Algeria, Polonia, Libia. E sono già aperte le iscrizioni a un seminario di approfondimento sul giornalismo e sull'importanza dell'informazione corretta per i cittadini, in cui verranno forniti suggerimenti per comprendere e scrivere la cronaca, leggere articoli di giornale, distinguere le notizie vere dalle fake news. Curerà il corso la giornalista Sandra Figliuolo.

Iscrizioni aperte anche per il corso di uncinetto e maglia, che sarà tenuto dalle pensionate dello Spi Cgil e, per il corso di guida alla compilazione dei curriculum, a cura di Riccardo Marotta, del Sol Cgil. A metà aprile, in programma un seminario sui “Bombardamenti a Palermo”, con la presentazione di un video, a cura dello studioso francese Will Rothier, operatore culturale nella nostra città. Per le iscrizioni, inviare i moduli a scuoladelpopolo.palermo@gmail.com.