Formazione, a Palermo una giornata di studio per lo psicoterapeuta "contemporaneo"

L’Associazione Arpi (Associazione di Ricerca in Psicoterapia Interpersonale), che gestisce la SSPIG, la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interpersonale e di Gruppo, propone il convegno “Contaminazione è trasformazione. Quali orizzonti formativi per lo psicoterapeuta contemporaneo?”.

Una giornata formativa e di celebrazione dei dieci anni di attività della Scuola nel territorio di Palermo. Anni caratterizzati da attività di ricerca e intervento, attraverso un Centro clinico rivolto alla cittadinanza e diversi progetti di formazione e cura. Il convegno è in programma il 5 dicembre dalle 9 alle 17 presso l’ex Real Fonderia alla Cala di Palermo.

“Il tema del Convegno - sostiene il Direttore della Scuola, il Prof. Emilio Riccioli - vuole stimolare una riflessione sulla Formazione in psicoterapia a partire dai cambiamenti della domanda di cura che il Centro clinico della Scuola ha registrato in questo lungo periodo. Tali mutazioni pongono degli interrogativi su quali posture, competenze o attitudini è importante puntare e sviluppare nel futuro clinico, in modo che lo psicoterapeuta possa cogliere nei modi appropriati la richiesta di guarigione e di aiuto. Sarà un’occasione nella quale, a partire da alcuni stimoli offerti dai relatori, si cercherà di avviare una discussione ed un confronto tra gli addetti ai lavori che vorranno essere presenti”.

Il programma