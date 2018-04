Zyz Musica Festival, la rassegna urbana di musica indie-rock-electro a Villa Filippina

Sabato 16 e domenica 17 giugno, il parco di Villa Filippina ospiterà per la prima volta lo Zyz Musica Festival rassegna urbana internazionale di musica indie-rock-electro, inserita nel calendario di Palermo Capitale della Cultura, che ha scelto il nome con cui i Fenici chiamarono la città nella sua fondazione, Zyz, che significa “fiore” o “splendente”. Per due serate sul palco di circa 120 metri quadrati, si alterneranno 12 band italiane e europee.

In attesa dell’annuncio di tutte band, ci saranno sicuramente The Virginmarys, trio inglese rock di Macclesfield, per la prima volta in Italia; Martyna Kubicz, in arte MIN t, compositrice, produttrice e cantante originaria di Breslavia, in Polonia, ma berlinese di adozione, che combina la musica elettronica con soul e r&b e jazz; il trio disco-punk originario di Taranto “A Morte l’Amore”, che unisce sperimentazioni pop a sonorità disco ’70; i North State, progetto pop elettronico di Barcellona dei fratelli Laia e Pau Vehì, il pop-rock elettronico dei romani Deadline-Induce Panic e i siciliani Da Black Jezus, originari di Troina (Enna), che mescolano il cantautorato folk-blues a sonorità black e trip hop.

Nel parco di 10mila metri quadrati sarà allestita anche un’area per le mostre, un’altra riservata alle esibizioni artistiche, visuali e al videomapping, con la partecipazione di circa 40 artisti, un’area food e una per gli espositori. I biglietti, con la formula di giornaliero o abbonamento, saranno in vendita nei prossimi giorni sul sito.