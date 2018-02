"Zagara di Primavera", all'Orto Botanico la mostra mercato dedicata ai fiori

Dal 23 al 25 marzo torna tra i viali dell'Orto Botanico dell'Università degli Studi di Palermo la XVI edizione della mostra-mercato Zagara di Primavera, dedicata al giardinaggio e al florovivaismo, aperta alla partecipazione di centinaia di vivaisti-produttori italiani e stranieri, che tornano tra i viali dell' Orto di via Lincoln ad esporre collezioni di piante e fiori rari, indigeni ed esotici già dalla prossima edizione di primavera.

L'Orto Botanico di Palermo e la storica Associazione Orticola di Lombardia hanno allo studio un progetto di mutua collaborazione che prevede un più stretto legame di iniziative e scambi culturali tra la Mostra dei Giardini Pubblici Indro Montanelli di Milano, che si tiene a maggio e 'La Zagara' all'Orto palermitano. Questa edizione della Zagara, dall'arabo "zahara" sfavillare di bianco e "zahr" fiore, sarà dedicata alla conoscenza della biodiversità degli agrumi, cioè alle piante coltivate appartenenti al genere Citrus e ai loro frutti: Arancio dolce, Arancio amaro, Arancio trifogliato, Bergamotto, Calamondino, Cedro, Chinotto, Finger lime, Limone, Lumia, Limetta, Kumquat, Mandarino, Mandarancio, Mapo, Pomelo, Pompelmo.

Una mostra pomologica verrà allestita con il contributo del Centro di ricerca per l'agrumicoltura e le colture mediterranee di Acireale, basata sull'esposizione di piante appartenenti a diverse specie e cultivar, frutti freschi e frutti conservati in alcool e/formalina, provenienti in parte dalla storica collezione di agrumi dell'Orto Botanico.

Durante i tre giorni della mostra-mercato, i cui proventi saranno destinati al sostegno dell'Orto Botanico di via Lincoln, il pubblico avrà la possibilità di riscoprire le strutture e gli spazi dell'Orto, che vanta oltre duecento anni di attività, e di ammirare le sue ricche collezioni tra cui quelle di succulente, cicadee, agrumi, piante medicinali, oltre alla famosa serra Carolina e agli alberi monumentali come il ben noto Ficus, ed i meno conosciuti Melaleuca, Noce Pecan, Araucaria, Dracena.

Oltre alla mostra-mercato, saranno organizzate visite guidate, seminari specialistici con la partecipazione di studiosi e tecnici, nonché laboratori per adulti e bambini sulle tecniche di giardinaggio, sugli innesti, sulle realizzazione e manutenzione dei bonsai, realizzazione di un erbario. Previsto per adulti e bambini un corso di tre appuntamenti sulla pittura ispirata al mondo vegetale

