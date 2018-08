Al via Ypsigrock: a Castelbuono tre giorni di festival tra hype, elettronica e rock

Ypsigrock Festival torna per la sua ventiduesima edizione tra il 9 e il 12 agosto 2018, all’interno della sua cornice naturale: Castelbuono, comune siciliano in provincia di Palermo.

Ypsigrock è il primo boutique festival d’Italia, ormai punto di riferimento di tutti gli appassionati di cultura indie. Il festival è stato fondato nel 1997 a Castelbuono, paesino siciliano, a poco più di mezz’ora di strada da Palermo, a una decina di chilometri dal mare e incastonato in una splendida vallata, per opera di alcuni giovani del luogo appassionati di musica indie e alternative rock. L’idea era quella di riuscire a far suonare gli artisti preferiti di sempre in casa propria, organizzando un festival ispirato alla vincente formula degli eventi internazionali. Con vent’anni di esperienza alle spalle, Ypsigrock è diventato una certezza e un modello nel panorama internazionale, ed è percepito come un evento imperdibile per la qualità artistica e per la bellezza estetica degli angoli più incantevoli di Castelbuono dove rivive.

Nel 2016, per la prima volta un festival italiano è entrato nella shortlist degli European Festival Awards grazie ad Ypsigrock, selezionato tra i migliori eventi del vecchio continente come Best Small Festival. Questa categoria è dedicata ai migliori boutique festival d’Europa, quelli con presenze minori alle 10.000 persone e celebra i progetti eccentrici, animati dal tocco personale e originale delle organizzazioni, in grado di distinguersi per l’intimità e il senso di comunità che si viene a creare nelle location che lo ospitano. Ogni anno, infatti, gli ypsini, il popolo che gravita nell’universo di questo festival, per quattro giorni si mescolano alla comunità di Castelbuono per dare vita all’Ypsi & Love, un’intima atmosfera familiare, caratterizzata da un’attitudine genuina al divertimento condiviso, che rende l’esperienza ad Ypsigrock unica e inimitabile.

Nel corso delle sue prime venti edizioni, Ypsigrock ha accresciuto il suo prestigio nel panorama degli eventi di musica live in Europa, per l’atmosfera suggestiva dei suoi luoghi e per le ricercate lineup, costruite sempre attorno alla regola aurea dell’Ypsi Once: si sale solo una volta nella vita sui palchi del festival con lostesso moniker, non si replica mai.

In questi anni sono arrivati a Castelbuono molti artisti che mai avevano suonato in Italia esibendosi, nella quasi totalità dei casi, in esclusiva italiana. Tra le band di maggior prestigio che hanno scritto il loro nome nella storia del festival vi sono Editors, Mogwai, Daughter, Savages, Moderat, Battles, Metronomy, Primal Scream, Future Islands, Caribou, Belle & Sebastian, Dinosaur Jr., Mudhoney e tanti altri talenti internazionali ed italiani. Ypsigrock, inoltre, è stato il teatro del debutto italiano di grandi nomi della musica mondiale tra i quali vi sono Jon Hopkins, Alt-J, SOHN, Django Django, Hinds, Fat White Family. Il grande consenso unanime degli appassionati e della critica specializzata su queste prestigiose band, ha permesso nel 2015 ad Ypsigrock di essere eletto miglior festival d’Italia agli Onstage Awards.

Fin dalla sua prima edizione, il festival è ospitato in alcuni luoghi incantevoli di Castelbuono, suggestivo borgo medioevale incastonato all’interno del Parco del Madonie e a pochi chilometri dalle morbide spiagge di Cefalù e le coste rocciose di Pollina. Grazie alle sue bellezze naturali e al suo ricco patrimonio storico, architettonico e artistico, Castelbuono è diventato meta amata sia dai turisti italiani che stranieri. Ypsigrock dunque è l’occasione ideale per trascorrere un fantastico weekend estivo, tra autentiche perle del Mediterraneo e i monti mozzafiato delle Madonie, complice anche l’ottima qualità dell’offerta enogastronomica tipica della zona e il rinomato spirito d’accoglienza della comunità castelbuonese.