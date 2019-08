Indie e alternative rock sotto il cielo di Castelbuono, torna Ypsigrock festival

Ypsigrock Festival torna per la sua 23esima edizione consecutiva tra l’8 e l’11 agosto, all’interno della sua cornice naturale: Castelbuono.

Ypsigrock è il primo boutique festival d’Italia, ormai punto di riferimento di tutti gli appassionati di cultura indie. Il festival è stato fondato nel 1997 a Castelbuono, paesino siciliano, a poco più di un’ora e mezza di strada da Palermo, a una decina di chilometri dal mare e incastonato in una splendida vallata, per opera di alcuni giovani del luogo appassionati di musica indie e alternative rock. L’idea era quella di riuscire a far suonare gli artisti preferiti di sempre in casa propria, organizzando un festival ispirato alla vincente formula degli eventi internazionali.

Con vent’anni di esperienza alle spalle, Ypsigrock è diventato una certezza e un modello nel panorama internazionale, ed è percepito come un evento imperdibile per la qualità artistica e per la bellezza estetica degli angoli più incantevoli di Castelbuono dove rivive.

Programma 2019

Giovedì 8 agosto - Welcome party: I’m Not A Blonde - Canarie - SHIRT VS T-SHIRT resident djset + guests (Free Entry)

Venerdì 9 agosto - The National - Let’s Eat Grandma - Dope Saint Jude - Boy Azooga - Lafawndah - Huntly - Giungla - Day ticket: 49€ + d.p.

Sabato 10 agosto - David August - Baloji - Giant Rooks - Alberto Fortis - La Rappresentante di Lista - WWWater - Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini performing “Way To Blue” – Tribute To Nick Drake - Pick A Piper - Mokado. Day ticket: 42€ + d.p.

Domenica 11 agosto. Spiritualized - Whitney - Fontaines D.C. - Whispering Sons - Pip Blom - Ólöf Arnalds - Free Love - ⁄handlogic. Day ticket: 42€ + d.p.

Abbonamenti 3-day pass: 99 € + d.p. Day-ticket: 42€ + d.p. (sabato 10 agosto e domenica 11 agosto). Sold out venerdì 9 agosto. Camping Pass: 39 € a persona. Attivo un servizio Navetta Extra che collegherà Castelbuono a Palermo e Cefalù in assenza del servizio standard delle autolinee SAIS. Il servizio sarà disponibile tutte le sere al termine dei concerti, per la tratta Castelbuono -Cefalù/Palermo e domenica pomeriggio da Palermo a Castelbuono (con sosta a Cefalù).