Al via la XXII edizione del Castelbuono Jazz Festival

Si svolgerà a Castelbuono in piazza Castello dal 16 al 21 agosto la XXII edizione del "Castelbuono Jazz Festival".

Dopo la prima fase del festival, in programma dall'8 al 13 agosto a Campofelice di Roccella, prenderà vita il momento clou della rassegna. Castelbuono Jazz Festival nasce nel 1995 e, negli anni, è stato un crescendo continuo sia in termini di qualità che in riscontri di presenze.

Quest’anno la rassegna sarà dedicata ad uno dei grandi poeti del ‘900 Fabrizio De Andrè e l’omaggio al cantautore genovese culminerà il 19 agosto con il concerto di Danilo Rea per pianoforte.

Altra novità sarà una masterclass di 2^ livello che il M. Enrico Intra coordinerà per i musicisti dei conservatori siciliani e per tutti i giovani musicisti che volessero partecipare. Gli incontri con Enrico Intra si terranno all’interno del castello dei Ventimiglia durante i giorni del Festival. Come consuetudine ogni pomeriggio alle 19 a Piazza Margherita "Castelbuono Jazz incontra" dove si parlerà di turismo, cultura, giornalismo, cronaca. Ad esempio il 20 agosto si parlerà di carta stampata e soprattutto di Kalòs che ritorna in edicola. Di seguito il programma dei concerti.

Programma

16 agosto New York Jazz Club - Daria Biancardi ore 21

17 agosto L'America - John Colianni Seth Meyers quartet (ospiti Claudio Giambruno e Giacomo Tantillo) ore 21

18 agosto Le Sicilie - Francesco Buzzurro e Antonio Onorato ore 11

19 agosto omaggio a Fabrizio De Andrè - Danilo Rea ore 21

20 agosto Il viaggio - Gianluca Lusi 5tet Guest Denise King ore 21

21 agosto Carapace - Roy Paci e Corleone Ensemble ore 21. A seguire in piazza Margherita la Festa della Musica