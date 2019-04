Al Cus arriva l'Xperience Fitness Convention: due giorni all'insegna di sport e benessere

Weekend a tutto sport il 4 e 5 maggio al Cus per la Xperience Fitness Convention. L'evento, organizzato da Street Event di Alessandro Butera in collaborazione con Jolanda Piscitello e Gabriele Zummo, porterà in città trainer nazionali e internazionali e centinaia di appassionati che potranno anche provare in anteprima assoluta nuovi protocolli di allenamento. In programma oltre cinquanta ore di lezione tra aerobica, zumba, brazuca, GroupBoxing® e GroupSparring®, step, funzionale, crossfit, yoga, pilates, calisthenics, acquagym.

Per due giorni il Cus si farà in sette: tante sono infatti le aree fitness allestite per l'occasione. In ogni spazio si alterneranno attività per tutti i gusti e le esigenze.

"Portiamo a Palermo l'eccellenza del fitness declinato in tutte le sue forme - spiega Gabriele Zummo (nella foto) - . Un'occasione imperdibile per gli appassionati ma anche per i principianti. Chi pensa alle attività che si svolgono in palestra come qualcosa di noioso o 'superato', si ricrederà. Per due giorni i migliori trainer faranno allenare e divertire non solo Palermo, ma tutto il Sud. Tantissime sono le adesioni anche da altre città. Il nostro scopo è quello di rendere la Xperience Fitness Convention un appuntamento annuale. Lavoriamo e ci mettiamo in gioco per una Palermo che si unisce in nome dello sport che viaggia verso gli stessi obiettivi, almeno per quanto riguarda il benessere della persona e le attività ricreative. Ringraziamo il presidente del Cus e tutto lo staff per l'aiuto e la disponibilità mostrati".

Xperience Fitness Convention è anche innovazione. I partecipanti potranno provare in anteprima avremo il nuovo protocollo d'allenamento di Davide Impallomeni, palermitano, docente Fif e presenter internazionale che prende il nome di "Spiral Workout Stick": sequenze di tonificazione total body e movimenti flow con l'utilizzo di bastoni o bacchette. Alessandro Oliveri, anche lui palermitano, sarà presente con Qubo, vera rivoluzione nella tonificazione musicale che sta spopolando in tutta Europa. E per chi vuole trovare la sintesi perfetta tra fitness musicale e boxe l'appuntamento da non perdere è con Vincenzo Mazzarella. Il fondatore della Ibff Academy (Italian Boxing & Fitness Federation) porterà al Cus il suo group boxing.

Alla Xperience Fitness Convention spazio anche per Insanity-T, ideato dal pluripremiato campione di aerobica Cubano Reidel Duran Leon, un mix di movimenti funzionali a ritmo di musica costruiti in sequenze ad alta intensità.

Sport ma non solo alla Xperience Fitness Convention: sabato alle 19.30 ci sarà il l Party Red Bull con l'animazione del Team Caraibico Palermo Capitanata da Antonio La Paglia. Domenica negli spazi esterni, adiacenti alla piscina, i maestri di ballo organizzeranno classi e workshop.

Xperience Fitness Convention è anche solidarietà e ospita la Wings for life worl run, corsa che si svolge in varie città del pianeta. Tutti partono esattamente nello stesso momento (alle 11). Chiunque, da qualunque parte del mondo e in qualsiasi momento può donare e/o partecipare alla gara iscrivendosi tramite l’App: Wings For Life World Run. Per partecipare basta registrarsi all’ “App run Palermo", dopo aver scaricato l’app (da App Store o Playstore). Il 100% del ricavato andrà alla ricerca per la cura delle lesioni al midollo spinale.

Iscrizioni presso Tecnica Sport, via Aquileia 30, fino al 3 maggio. Maglia ufficiale omaggio. L'evento è realizzato con il supporto di Maxservice di Massimiliano Vicari. Per informazioni si può scrivere a info@xfcitaly.it.

Gallery