Festival della birra, musica e degustazioni a Terrasini: Xinus entra nel vivo

Dopo il successo di ieri entra nel vivo Xinus con il suo carico di buona birra artigianale siciliana, degustazioni di street food e spettacoli. Oggi dalle 18,30 spazio a Radio Action in diretta, dalle 19,30 Monsieur Barnaba con il Jungling comedy show e poi i Red one duo-circo contemporaneo ad allietare grandi e bambini per il lungomare. Alle 21,30 ultimo appuntamento con il Terrasini opera festival, la giovane orchestra sinfonica della Sicilia intonerà le più belle colonne sonore per solleticare le orecchie del pubblico presente.