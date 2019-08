Xinus, il festival della birra e dello street food approda a Terrasini

Dal 30 agosto all'1 settembre a partire dalle 18 a Terrasini, all'interno dell'anfiteatro Villa a Mare, approda Xinus, il Festival della Birra e dello Street Food.

Appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del pianeta birra. Ma non solo. Non mancherà infatti il buon cibo da strada. Ben 8 birrifici proporranno le loro birre artigianali e 12 stand saranno tutti legati allo street food. Il tutto contornato da concerti, esibizioni di artisti di strada e la diretta di Radio Action.