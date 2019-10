La dignità dei migranti, l’accoglienza della Sicilia: Antonio Parrinello al World Press Photo

La dignità dei migranti, l’accoglienza di cui solo la Sicilia è capace. La storia contemporanea non solo di un’isola ma del mondo intero è protagonista delle fotografie di Antonio Parrinello, l’ultimo ospite degli eventi collaterali del World Press Photo, la mostra internazionale di fotografia del più grande concorso di fotogiornalismo che per il terzo anno ha fatto tappa a Palermo. Sabato 5 ottobre a Palazzo Drago (al civico 382 di via Vittorio Emanuele, a partire dalle ore 18.30 e ad ingresso gratuito), il fotoreporter catanese che con la sua agenzia ha vinto il Pulitzer racconterà fatti e misfatti degli ultimi tempi. A moderare l’incontro sarà il giornalista Roberto Leone de La Repubblica.

Fotografo e giornalista catanese, inizia nel 1990 a collaborare per il quotidiano La Sicilia. Realizza reportage in Sud America, Ecuador, Colombia e Nicaragua pubblicati sul mensile Geodes. Successivamente collabora con l’agenzia Contrasto, pubblicando su Time, Paris Match, Venerdì di Repubblica, Sette del Corriere della Sera ed altri magazine italiani. Al Centro Sperimentale Televisivo di Roma segue dei corsi di televisione e cinema che lo portano a lavorare come fotografo di scena su diversi set cinematografici. Nel 2010 pubblica il libro fotografico sul film “La bella società” di Gian Paolo Cugno. Attualmente collabora con l’agenzia internazionale Reuters, che nel 2016 ha ricevuto il premio Pulitzer per i reportage fotografici sulle migrazioni, per quotidiani e magazine italiani, ed è fotografo di scena al Teatro Stabile di Catania.

La mostra a Palermo è visitabile fino domenica 6 ottobre. Sabato e domenica l’apertura è prevista alle 10.30 mentre la chiusura a mezzanotte. Il biglietto intero costa 7,50 euro mentre il ridotto per under 25 e over 65 ha un prezzo di 6 euro. Sono previste delle riduzioni per giornalisti e gruppi di 15 persone (5 euro), scuole e studenti universitari (4,50 euro).