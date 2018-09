World Press Photo, la public lecture del primo premio Burhan Ozbilici a Palazzo Bonocore

Prima public lecture per il World Press Photo, la mostra internazionale di fotografia del più grande concorso di fotogiornalismo al mondo che, per il secondo anno, viene ospitata a Palazzo Bonocore di piazza Pretoria 2 fino al prossimo 7 ottobre. Sarà Burhan Ozblici, il vincitore assoluto del World Press Photo of the Year 2017 e anche del primo premio per la categoria Spot News dello stesso anno, ad inaugurare il ciclo di incontri domenica 16 settembre alle ore 18.30.

Fotografo dell’Associated Press è l’autore del celebre reportage “An Assassination in Turkey - Mevlüt Mert Altıntaş”. L'immagine è stata scattata da Ozbilici subito dopo l’omicidio avvenuto ad Ankara il 19 dicembre 2016 durante l’inaugurazione di una mostra e ritrae un poliziotto, immortalato pochi istanti dopo aver sparato all’ambasciatore russo in Turchia Andrey Karlov. Uno scatto che riporta subito indietro nel tempo al vincitore del 1961. Il Pulitzer Yasushi Nagao in quell’occasione immortalò l’uccisione di un politico socialista per mano di uno studente di estrema destra a Tokyo. Mai nessun altro, oltre loro, ha vinto il primo premio per la fotografia di un omicidio.

Burhan Ozbilici è nato a Erzurum, nella Turchia orientale. Prima di far parte della AP (Associated Press) ha lavorato come fotografo freelance, entrando definitivamente nel team AP nel 1996. Per l'AP, ha coperto la crisi del Golfo in Arabia Saudita (1990), la prima guerra del Golfo al confine tra Turchia e Iraq, l’esodo dei curdi in Turchia e il loro ritorno in Iraq dopo la guerra del 1991. Ha documentato i maggiori eventi in Turchia, tra cui il colpo di stato militare fallito a luglio 2016 ed ha coperto i terremoti in Iran e Pakistan, ottenendo diversi incarichi in Arabia Saudita, Qatar, Oman, Egitto, Libia, Cipro, Francia e l’ex blocco sovietico dell'Asia centrale: Azerbaigian, Turkmenistan, Uzbekistan. Ha anche coperto la crisi in Siria e, a Palermo, anche l’arrivo di Papa Francesco.

