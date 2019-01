Sviluppo d'impresa, workshop gratuito per lo sviluppo di start-up e pmi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sviluppo Impresa è il programma di incontri per sviluppare nuovo lavoro e occasioni di business. Presso Professional Space, aziende già avviate e professionisti della consulenza d'impresa incontrano giovani, piccole e medie imprese, start-up. Un unico luogo dove creare sinergie e sviluppare il proprio business. Professional Space è il luogo di co-working dove anche il più piccolo imprenditore può trovare lo spazio per sviluppare le sue idee. Presso gli uffici arredati di Professional Space, giovani studenti e aziende strutturate, si incontrano e scambiano opinioni, esperienze, per un reciproco sviluppo. All'incontro parteciperanno alcune delle aziende ospiti presso Professional Space, fornendo consulenza gratuita e consigli che spaziano dal marketing al credito.