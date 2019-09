Immagini satellitari e giornalismo, terra e business: il workshop al Consorzio Arca

Parte da Palermo il tour #Space4City 2019 Costruisci il Tuo Spazio. Il workshop gratuito che si svolgerà ad Arca martedì 24 settembre dalle 9 alle 18 è incentrato sui dati satellitari per sfruttare al massimo i vantaggi di questo scenario tecnologico così nuovo e ricco di opportunità.

Sapevi che le immagini satellitari possono semplificare il tuo lavoro, le operazioni che svolgi quotidianamente ed ottimizzare il modo di fare giornalis?

Durante il workshop si analizzerà lo stato dell’arte dell’osservazione della Terra fornendo gli elementi utili per definire la combinazione ottimale tra performance, tecnologie e costi nell’utilizzo delle immagini satellitari nelle nostre attività. Attraverso alcuni esempi si analizzerà “il presente e il futuro”, come operiamo oggi e come potremo operare in futuro.esplorando lo scenario dei dati satellitari ad altissima risoluzione e le loro svariate applicazioni.

Il workshop servirà anche da preparazione all’Hackathon Copernicus - Bari 2019 che si terra dall'11 al 13 ottobre, per “toccare con mano” dati, software e servizi. Il workshop è rivolto a: sviluppatori, innovatori, ricercatori, graphic designer, data journalists ed esperti in varie discipline per esplorare tutte le potenzialità dei dati satellitari Copernicus e, chissà, far nascere delle startup o nuovi business.