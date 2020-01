"Lego serious play", i celebri mattoncini non sono solo un gioco: workshop ai Cantieri

Se pensate che i Lego, i celebri mattoncini utilizzati per costruire diversi oggetti, siano qualcosa per i più piccoli dovreste ricredervi.

Arriva anche a Palermo il "Lego Serious play", il metodo di "gioco" finalizzato a sviluppare il pensiero, la comunicazione e la risoluzione di problemi complessi di gestione di gruppi (siano essi aziende, associazioni, gruppi informali o istituzionali) attraverso l'impiego del gioco di costruzioni Lego.

L'obiettivo è quello di favorire il pensiero creativo attraverso attività di team building basate sull'utilizzo di mattoncini Lego per creare metafore della propria identità organizzativa e delle proprie esperienze. I partecipanti lavorano attraverso scenari immaginari utilizzando i mattoncini Lego, per questo motivo questo tipo di attività viene definito "gioco serio". Se ne parlerà sabato 25 gennaio la Crezy Plus dei Cantieri Culturali dalle 8.45. Il workshop è rivolto agli adulti e ha lo scopo di illustrare come funziona la metodologia, non è un corso di certificazione e non verrà rilasciato nessun attestato.