"Intersezioni tra fotografia e scrittura", il workshop gratuito al Salinas

Per il Salinas Culture Hub giovedì 16 maggio alle ore 15 al museo Salinas il workshop "Intersezioni tra fotografia e scrittura" (ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili). Prossimo appuntamento il 23 maggio.

"Una foto non è soltanto un'immagine ma ha in sé una storia. Tocca a noi raccontarla!". L'Associazione Culturale Volo propone un laboratorio di scrittura creativa a partire dall'osservazione delle foto del fotografo palermitano Nicola Scafidi. Tre incontri all'interno del Bookshop del Museo Salinas che si concluderanno con la stesura da parte dei partecipanti di un testo narrativo, sotto la guida della professoressa Gabriella Maggio. A condividere e ad illustrare ai partecipanti le fotografie del padre, sarà Angela Scafidi, ospite d'onore di queste tre giornate.

Scafidi nasce a Palermo nel 1925 e comincia a lavorare come fotografo nel 1943. Sono del 1945 i suoi primi servizi sul banditismo e sul separatismo. Da allora con le sue foto ha documentato e raccontato uno spaccato di più di mezzo secolo di storia siciliana, immortalandone i volti ed i luoghi, registrandone i cambiamenti epocali, e tramandandoli per immagini alle generazioni successive. Il laboratorio è aperto a tutti, e non richiede alcun tipo di esperienza pregressa in ambito letterario o fotografico.