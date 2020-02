Instagram, il social tra autopromozione e brand marketing: il workshop da Flaccovio

Instagram come social network dell’immagine tra autopromozione e brand marketing. Segreti, strategie e nuovi usi del social di condivisione foto, illustrati da due professionisti e Instagrammer.

Ospiti per la prima volta a Palermo, sabato 22 febbraio, alle 10, al Punto Flaccovio (via Federico Garcia Lorca, 5), Francesco Mattucci, fotografo e fondatore della prima Instagram marketing Agency in Italia e Isabella Ratti, style coach e consulente di immagine per numerose realtà internazionali.

Un workshop rivolto a professionisti o semplici amanti dei social network e un momento di incontro per approfondire il business che in poco tempo è iniziato a essere veicolato da Instagram, passato da semplice social di condivisione di foto a strumento di marketing per privati e aziende.

Instagram è cresciuto e cambiato con e per gli utenti che lo utilizzano, dimostrando di saper accompagnare e sostenere - meglio di altre piattaforme - la digital transformation. Oggi è infatti uno dei numerosi touchpoint tra aziende e consumatori che desiderano sfogliare i cataloghi dei prodotti, comunicare con i brand e acquistare direttamente dalla stessa piattaforma. Per rimanere al passo con i tempi numerosi brand del settore della moda hanno dovuto adeguare progressivamente le proprie strategie comunicative verso un unico canale.

Tutto questo e molto altro sarà approfondito all’interno del corso, della durata di quattro ore, e suddiviso in due parti: nella prima, Francesco Mattucci racconta dieci strategie efficaci per rendere Instagram una piattaforma performante, svelando ad esempio alcuni tip frutto della propria esperienza sul campo. Nella seconda parte, Isabella Ratti illustra quanto e come sia cambiato l’approccio comunicativo dei grandi brand della moda. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria al sito “Eventbrite”.

Francesco Mattucci, fotografo e Instagramer, è co-founder di Garage Raw S.r.l., la prima Instagram Marketing Agency Italiana. Nel corso del suo percorso artistico e lavorativo ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui, nel 2019, il secondo posto agli Snackable Content Award per il miglior Food Content Creator dell’anno. È l’autore del progetto Instagram @kitchensuspension.

Isabella Ratti, laureata in Lettere, Dottorato in Storia del gioiello e delle arti applicate, prima di approdare alla Consulenza d’Immagine, in qualità di style coach attraverso un percorso di alto livello formativo (Master alla Marangoni, Specializzazione allo IED e Central Saint Martins di Londra) ha lavorato per famosi Fashion Brands con ruoli di marketing, che l’hanno fortemente sensibilizzata sul tema dell’immagine come strumento di comunicazione in ambito lavorativo e personale, sia offline che online, la nuova frontiera del futuro. Con la sua azienda Isabella Ratti Style Coaching & Consulting Sagl lavora da anni nel campo del management consulting, si confronta con diverse realtà e settori, e questo le permette oggi di essere un valido sostegno per professionisti ed aziende che vogliono migliorare la gestione della propria attività.