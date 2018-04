Giovani, cittadinanza attiva e youth work: il workshop all'Università di Palermo

In occasione del XII Convegno Nazionale Sipco Società Italiana di Psicologia di Comunità, S.I.P.C.O. in collaborazione con Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Università degli Studi di Palermo, Forum Nazionale Giovani e Giovani senza Frontiere - Giosef Italy organizza, presso Ateneo di Palermo, viale delle Scienze, edificio 16, il workshop “Giovani, cittadinanza attiva e youth work”, rivolto ad operatori del terzo settore, rappresentati delle organizzazioni giovanili, youth worker, formatori, psicologi, studenti, dottorandi e specializzandi.

L'obiettivo del workshop è di discutere e condividere buone prassi di intervento per la promozione della cittadinanza attiva dei giovani utilizzando la metodologia del world cafè. Il workshop prevede il seguente programma: 9.30 accoglienza e inizio lavori; dalle 9.30 alle 10 relazione di apertura: buone prassi per la promozione della cittadinanza attiva dei giovani in Europa. Risultati e raccomandazioni del progetto Catch-EyoU; dalle 10 alle 12 world cafè: esperienze di promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione civica e politica dei giovani a confronto; dalle 12 alle 12.30 chiusura.

Catch-EyoU Constructing Active Citizenship with European Youth: policies, practices, challenges and solutions è un progetto finanziato nell'ambito del programma Horizon 2020 dell'Unione Europea (GA number: 649538) (2015-2018). La ricerca, finanziata dall’Unione europea nell’ambito del programma Horizon 2020 con un contributo di 2,5 milioni di euro, è coordinata da Elvira Cicognani del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna e coinvolge nove diversi università ed enti da tutta Europa. Il progetto di ricerca Catch EyoU si propone di esaminare il punto di vista dei giovani sull’Europa e il loro ruolo nella costruzione dell’Unione Europea.

Attraverso un approccio di ricerca multimetodo (che include ricerca longitudinale, ricerca-azione.partecipata, studi di caso, analisi della stampa e dei libri di testo) e la sinergia di un consorzio intedisciplinare, che include i giovani tra i partner. Il progetto sarà in grado di fornire ai policy makers indicazioni utili per includere la prospettiva delle giovani generazioni nell’elaborazione delle politiche europee, contribuendo così ad avvicinare l’Europa ai giovani, e favorendo la cittadinanza attiva nelle generazioni dei giovani europei. Partnership: Örebro University (Svezia), Friedrich Schiller University (FSU-JENA) (Germania), National and Kapodistrian University of Athens (Grecia), University of Porto (Portogallo), Masarik University (Repubblica Ceca), The London School of Economics and Political Science (Gran Bretagna),University of Tartu (Estonia), Forum Nazionale dei Giovani (Italia).