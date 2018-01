Workshop sul cicloturismo: come organizzare un viaggio epico in bicicletta e sopravvivere

Si terrà il 19 gennaio nella sede di Magneti Cowork la lezione sul cicloturismo, "come organizzare un viaggio epico in bicicletta e sopravvivere".

La Sicilia è una delle nuove frontiere del turismo "indipendente" e il turismo indipendente è favorito dalle tecnologie disponibili nelle tasche di chiunque al peso di uno smartphone. La sfida è complessa ma non impossibile da vincere: organizzarsi per affrontare il mercato del "nuovo turismo" con "nuovi strumenti". Ciclabili Siciliane ed Inspiring Tours sono già pronti. Durante questo appuntamento delle Lezioni di Cicloturismo presenteranno il nuovo portale che consentirà a migliaia di potenziali clienti di entrare in contatto con le destinazioni e le realtà turistiche della nostra Isola.