Facebook e lo sviluppo del cicloturismo in Sicilia, il workshop ai Magneti Cowork

L’Associazione Ciclabili Siciliane organizza il 16 febbraio dalle ore 19 alle ore 21 presso il “Magneti Cowork” di Palermo, via Emerico Amari 148, il quarto appuntamento della nuova serie di workshop sul cicloturismo.

Facebook la ha considerata una delle 100 pagine più influenti d'Europa. Un workshop in cui si spiega perchè, cosa cambia per Ciclabili Siciliane e soprattutto come questo può influire sullo sviluppo futuro del cicloturismo in Sicilia. Ingresso gratuito.