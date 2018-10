Cervantes, 50 iscrizioni gratuite per il Dele: la giornata di spagnolo all'insegna della formazione

Una giornata dedicata allo spagnolo, alla formazione e all’assegnazione di 50 iscrizioni gratuite per sostenere il Dele (Diploma de Español como Lengua Extranjera) agli studenti di spagnolo della città. Tutto questo giovedì 4 ottobre dalle 16 presso la sede dell’Instituto Cervantes di Palermo, ex chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani in via Argenteria Nuova 33. Un appuntamento propedeutico alla collaborazione dell’Instituto Cervantes di Palermo con l’assessorato comunale alle Politiche Giovanili, Scuola, Lavoro, Salute e l’assessorato regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale.

Dopo i saluti della direttrice del centro, Beatriz Hernanz Angulo, dell’assessore comunale Giovanna Marano e dell’assessore regionale Roberto Lagalla, la “jornada de formación” si articolerà in momenti educativi-formativi diretti agli insegnanti e agli stessi studenti. Verranno forniti gli strumenti per preparare al meglio gli studenti agli esami di Maggio 2019. A seguire verranno assegnate 50 iscrizioni gratuite per sostenere gli esami di Diploma di spagnolo come lingua straniera (DELE) ad altrettanti studenti dell’ateneo palermitano. Nel 2018, sono più di 480 milioni le persone che hanno lo spagnolo come lingua materna. Lo spagnolo è la seconda lingua materna del mondo per numero di parlanti, dopo il cinese mandarino. Si calcola che nel 2018, più di 21 milioni di studenti studiano lo spagnolo come lingua straniera.

L’Instituto Cervantes è il Centro Ufficiale dello Stato Spagnolo per l’insegnamento della lingua spagnola. Dipende dal Ministero degli Affari Esteri di Spagna. Con 87 centri nei cinque continenti e più di 200.000 alunni, è la più grande istituzione mondiale che si dedica alla diffusione della lingua e della cultura spagnola e latino-americana. La sede di Palermo è stata inaugurata nel 2006 dai Reali di Spagna presso la Chiesa di Santa Eulalia dei Catalani. La sede dei corsi è in via Giosuè Carducci 2 (zona Politeama).