"Women in football" in piazza, festa del calcio femminile davanti al duomo di Monreale

Calcio femminile in festa a Monreale. La cittadina, alle porte di Palermo, famosa in tutto il mondo per essere scrigno di arte e cultura, venerdì 28 giugno dalle ore 15, ospiterà nella piazza principale del paese, davanti l’incantevole cattedrale, la manifestazione “Women in Football”, organizzata dalla Delegazione provinciale della Figc - Lnd.

La kermesse, patrocinata anche dal Comune di Monreale, sarà interamente dedicata alla promozione del calcio femminile e coinvolgerà il maggior numero di bambine e ragazze alla scoperta di uno sport che, in Italia, è alla ricerca di sempre maggiore affermazione. Per l'occasione saranno presenti molte società del territorio palermitano e trapanese.

Per l’intero pomeriggio la piazza principale del paese si trasformerà in un grande campo di calcio dove divertirsi in allegria: le piccole calciatrici potranno cimentarsi in mini-partite e giochi a tema, seguite dai tecnici federali e dallo staff organizzativo della Delegazione provinciale di Palermo della Lnd. Nel corso del pomeriggio saranno anche presenti le ragazze del Monreale Calcio che hanno, da poco, conquistato la coppa Trinacria edizione 2019, superando in finale il Sortino, e in precedenza il campionato di serie D.

Interverranno nel corso della manifestazione Sandro Morgana, vice presidente Area Sud della Lnd e Delegato nazionale del calcio femminile; Santino Lo Presti, presidente del Comitato Regionale Sicilia Lnd, Dino Corbo, consigliere regionale LND, Maximiliano Birchler, responsabile calcio a 5, Giuseppe Mistretta, responsabile regionale calcio femminile, Stefano Aiello, responsabile attività di base del Settore Giovanile Scolastico, e Fabio Cardella, delegato provinciale Lnd Palermo.