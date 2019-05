"Wings for life world run" a Palermo: di corsa in tutto il mondo per beneficenza

Domenica 5 maggio di corsa tra le strade di Palermo. "Wings for life world run", un’associazione benefica mondiale, organizza nel capoluogo siciliano un evento globale di corsa in cui il 100 per cento del ricavato andrà alla ricerca per trovare una cura alle lesioni del midollo spinale.

Tramite il sito ufficiale potete vedere come lo scorso novembre tali fondi e ricerche hanno consentito a un paziente, infortunatosi oltre 4 anni fa in modo grave, di tornare sulle sue gambe alimentando una nuova speranza di vita: non solo per se ma per milioni di altre persone al mondo. Come si svolge? Ogni anno la gara "Wings for life world run" si svolge in varie città del pianeta: tutti partono esattamente nello stesso momento, alle ore 13 locali del 5 maggio.

Come partecipare e come donare? Chiunque, da qualunque parte del mondo e in qualsiasi momento può donare e/o partecipare alla gara iscrivendosi tramite l’App: "Wings for life world run" (App store o Play store). Dopodiché basta iscriversi, donare e raggiungere gli altri runner il 5 maggio alle ore 11 al Cus di Palermo (all’interno della manifestazione: "Experience Fitness Convention"). La corsa inizierà ufficialmente alle ore 13.

Il 100 per cento del ricavato andrà alla ricerca per la cura delle lesioni al midollo spinale. Alla fine della corsa i runner potranno ristorarsi insieme al bar del Cus con un aperitivo organizzato da Red Bull, accompagnati dal dj-set di Naua. La donazione si fa tramite app in loco.