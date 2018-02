"Anteprima Fiere Vino" di Gambero Rosso, a Palermo wine tasting e seminari

Dal 26 febbraio al 14 marzo wine tasting e seminari nelle più importanti enoteche palermitane e nelle Città del gusto del Gambero Rosso dei vini che parteciperanno alle fiere Prowein e Vinitaly.

Al via la quinta edizione di Anteprima Fiere Vino il principale Tour di Wine Tasting e Seminari organizzato da Gambero Rosso per scoprire le migliori cantine ed etichette che parteciperanno alle due più grandi Fiere del Vino Internazionali: ProWein a Düsseldorf (dal 18 al 20 marzo) e Vinitaly a Verona (dal 15 al 18 aprile).

Dal 26 febbraio al 14 marzo, Gambero Rosso con i suoi esperti accompagnerà gli appassionati, i cultori e gli operatori con un’ampia agenda di appuntamenti: seminari, grandi wine tasting e degustazioni nelle più rinomate enoteche italiane, per aggiornarsi sulla più svariata e completa biodiversità dei territori attraverso le sue produzioni vitivinicole. Oltre 170 etichette di importanti Cantine e Consorzi, tra cui Istituto Trento Doc, Sannio Consorzio Tutela Vini, Consorzio Tutela Vini Montefalco, parteciperanno al tour che ogni anno conquista un vasto pubblico di appassionati ed esperti.

Anteprima Fiere Vino rinforza la grande attenzione che da sempre Gambero Rosso riserva alle produzioni vinicole italiane con i suoi eventi di promozione nazionali ed internazionali, le masterclass di approfondimento e con la Guida Vini d’Italia, tradotta anche in inglese, tedesco, cinese e giapponese, che da 31 anni seleziona le migliori aziende, affermandosi come punto di riferimento per gli appassionati e gli operatori del settore. Gambero Rosso si conferma quindi il principale promotore del vino italiano nel mondo, il cui export ha registrato un aumento del 7% in valore nell’anno record 2017 (dati Coldiretti).

I seminari e i tour nelle enoteche

Il 2 e il 9 marzo 2018 dalle ore 19 alle 22, i seminari saranno nella Città del Gusto di via Bara all’Olivella, 2. Per partecipare ai seminari accreditarsi al seguente link. Il 26 febbraio dalle ore 19 alle 20.30, da Vino Veritas di viale Piemonte, 22 potrà essere effettuato un tour.