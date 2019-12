"Wine christmas": degustazione di panettoni e vini a Palazzo Butera

"Wine christmas". L’evento, inserito nel cartellone delle festività natalizie del comune di Bagheria, avrà luogo mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 19:00, nella prestigiosa sede di Palazzo Butera. Verrà proposta la degustazione di una selezione di panettoni artigianali, realizzati con materie prime scelte e lavorate sapientemente per esaltare i migliori sapori del territorio siciliano; in abbinamento, in grado di esprimere al meglio le note del dolce, una accurata scelta di vini e spumanti, provenienti da vigneti coltivati in aree particolarmente vocate.



Alla kermesse sarà presente una giovane ma consolidata azienda locale leader nella produzione di amari, realizzati esclusivamente con materie prime siciliane. Questo percorso sensoriale sarà accompagnato dalla musica del maestro Francesco Maria Martorana, capo compagnia della comunità artistica Tango. Durante la serata, grazie all’ottica Paolo di Bagheria, sarà effettuata una raccolta di beneficenza di occhiali usati che verranno poi donati a chi non può permettersi di curare la propria vista.