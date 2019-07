Notte di San Francesco: jazz, swing e un white party tra la piazza e la basilica

Una grande festa offerta alla città per ringraziarla del supporto dato alla prima edizione di Palermo delle Donne. Una festa tutta bianca, che invaderà pacificamente prima la basilica di San Francesco e poi la piazza antistante. La Notte di San Francesco sarà un progetto speciale, un White Party (con tanto di dress code femminile in bianco) che animerà una delle piazze più suggestive del centro storico di Palermo.

Con il supporto di padre Gesualdo Ventura, Guardiano del Convento di san Francesco e Rettore della Basilica, alcuni musicisti dell’Orchestra Jazz Siciliana del Brass Group proporranno - giovedì 11 luglio, dalle 20,30 - un concerto all’interno di san Francesco. Il trio - formato da Vito Giordano alla tromba, Giuseppe Preiti al piano, Fabio Lannino al contrabbasso - proporrà standard jazz e introdurrà a “L’acchianata”, piéce scritta e interpretata da Sandro Messina con la partecipazione di Cialoma, ovvero Piero Giovenco (canto) e Davide Morici (chitarra).

Si chiude con la musica e dj set di Mario Caminita, che selezionerà per l’occasione il meglio delle produzioni di musicisti esclusivamente siciliani. Un percorso dal jazz allo swing, passando per il pop rock o il folk, con quante più contaminazioni possibili, nella piena tradizione della città di Palermo. E una sorpresa per tutti coloro che vorranno partecipare. Possibilità di gustare lo street food di Antica Focacceria San Francesco. Durante la serata verrà presentata la nuova edizione di Palermo delle Donne, il festival ideato da Stefania Morici, che per tutto il mese di maggio ha declinato spettacoli, convegni, mostre e performance al femminile.

Palermo delle Donne è nata con il supporto di Ars, Fondazione Federico II, Comune di Palermo, Città Metropolitana, Assessorato Regionale dei Beni Culturali, Polo Museale di Arte Moderna e Contemporanea, Fondazione Sant'Elia, ConfCommercio Palermo, Fondazione Sicilia, Rettorato, Università di Palermo_Facoltà di Architettura, Settimana delle Culture, Ordine degli Architetti, Ordine dei Medici, Confartigianato Turismo e Spettacolo, Confartigianato Donne Impresa, Fondazione Maimeri. Media ELLE e DDN tv.